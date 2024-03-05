Как стать лидером профсоюза, рассказал Игорь Иванов

14:53, 05 марта 2024, ПАИ

Как стать лидером профсоюза, рассказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Не всегда их надо готовить. Активных людей на предприятиях видят, и если они пользуются авторитетом и доверием, то их выбирают. Человек становится председателем первичной профсоюзной организации, а затем мы смотрим, что он делает для людей», – отметил он.

В России есть два опорных вуза – Академия труда и социальных отношений в Москве и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, а также профильное обучение: школа профсоюзного лидера и школа актива, которые проходят как на региональном, так и на федеральном уровне.

«Чтобы быть хорошим лидером, нужно уметь пользоваться льготами и преференциями, доносить эту информацию до рядовых членов профсоюза, самому что-то организовывать. Большая часть собранных средств (60-70 %) остаётся на месте, так и формируется бюджет. Профсоюз – это про людей. Здесь сложно обманывать, надо быть честным, добросовестно исполнять свои обязанности, любить людей, и тогда всё получится», – отметил Игорь Иванов.