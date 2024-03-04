Автомобиль и дом горят в Псковском районе

17:33, 04 марта 2024, ПАИ

Пожарные ликвидируют возгорание автомобиля и дома в Псковском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

















Возгорание автомобиля Renault с последующим возгоранием дома произошло в СНТ «Пристань-6» в деревне Большая Гоголевка Псковского района.

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние строения.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.