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Общество

Латвия тормозит оформление фур на границе с Псковской областью

В пунктах пропуска «Бурачки» (Терехово) и «Убылинка» (Гребнево) на российско-латвийской границе в Псковской области выросла очередь фур, сообщает пресс-служба ФТС.

Фото пресс-службы ФТС

Это стало следствием изменения логистических потоков из-за принятого правительством Литвы решения закрыть в одностороннем порядке с 1 марта два пункта пропуска на литовско-белорусской границе – «Райгардас» (Привалка) и «Лаворишкес» (Котловка).

Таможенные органы Российской Федерации работают в штатном режиме и готовы оформлять в два раза больше транспортных средств, чем пропускает Латвия.

«Через «Бурачки» на въезд в Россию ресурсы таможни позволяют пропускать порядка 300 транспортных средств, однако сопредельная сторона не оказывает должного взаимодействия, не предпринимает эффективных мер для ускорения оформления грузовых машин. Средняя ритмичность подачи большегрузов латвийской стороной составляет от 160 до 180 через Бурачки и от 100 до 120 – через «Убылинку», – отметили в ФТС.

Очередь превысила 900 машин со стороны пункта пропуска Терехово и свыше 500 из Гребнево. С 1 по 3 марта через «Бурачки» на въезд в Россию проследовало 536 грузовиков, на выезд – 415, через «Убылинку» – 342 на въезд, 361 – на выезд.

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