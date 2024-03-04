Более четырёх миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

21:40, 04 марта 2024, ПАИ

Более четырёх миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук и Псковского района после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что гражданам звонили неизвестные и сообщали им о возможности дополнительного заработка в Сети, а также предлагали купить определённые товары, в том числе автомобильные шины. Поверив мошенникам, граждане лишились более четырёх миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.