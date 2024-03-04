Порядка 100 фонарей установили на улицах Пушкинских Гор

22:17, 04 марта 2024, ПАИ

Около 100 фонарей установили или заменили в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Так, новые фонари появились на улицах Восточной, Тригорской, Лесной, Ермолаевой, Аэродромной, Южной, Заозёрной, в Меховском переулке и других. Кроме того, на улице Звёздной протянута новая линия электропередач и установлены приборы уличного освещения.

По словам главы района, пока отработаны не все заявки, работы по установке и замене фонарей продолжаются. Заявки можно оставлять в администрациях района и поселений.