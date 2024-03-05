День выключенных гаджетов отмечают 5 марта

07:45, 05 марта 2024, ПАИ

День выключенных гаджетов отмечают 5 марта, сообщает calend.ru.

Разговоры о проблемах, порождаемых засилием человеческой жизни гаджетами, ведутся давно. В США первые акции против этого сводились к идеям отказа от интернета, отказа от использования персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов, а также и мобильных телефонов (смартфонов). Осознание того, что это нереально, постепенно привело к идее организации дней без использования гаджетов или интернета и социальных сетей.

Так и появился отмечаемый ежегодно 5 марта День выключенных гаджетов. В США даже было выпущено специальное приложение, призванное напомнить владельцу электроники о необходимости отключить все гаджеты в конкретную дату на сутки.

Организаторы праздника и его сторонники предлагают не просто отключить свои гаджеты всем, кто готов присоединиться к празднованию. Они напоминают, что необходимо найти естественную альтернативу электронике: встретиться с друзьями, родными и близкими людьми, обсудить общие темы во время прогулки, перелистнуть страницы простой, а не электронной книги, освоить новый вид активного спорта, найти способ организовать свой досуг иначе, чем глядя в экран, насладиться живым общением, поиграть с детьми, сходить в бассейн.