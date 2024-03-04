Невакцинированная кошка не прошла контроль на границе в Псковской области

22:52, 04 марта 2024, ПАИ

Невакцинированная кошка не прошла ветеринарный контроль на границе Псковской области в МАПП «Шумилкино», сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Было установлено, что в последний раз кошку вакцинировали от бешенства 25 июня 2021 года, в то время как вакцинация должна проводиться не позднее чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев.

Кошка перевозилась из Латвии на территорию России. Ввоз животного на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате.