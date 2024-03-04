Команда ПсковГУ представила образовательные программы вуза в Мурманске

23:52, 04 марта 2024, ПАИ

Ознакомительный стенд с образовательными программами ПсковГУ представили директор научно-образовательного центра олимпиадного движения СЗФО ПсковГУ Светлана Косачева и руководитель отдела профориентации и поддержки одарённых детей Елизавета Баринова на выставке «Навигатор поступления» в Мурманске. Организатором выступила школа подготовки к ЕГЭ Maximum Education, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

По словам сотрудников ПсковГУ, абитуриенты и их родители больше всего интересовались техническими и IT-специальностями, а также медицинскими направлениями.

Свои образовательные услуги также представили колледжи Мурманской области, Нижегородский лингвистический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича.