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Происшествия

13-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Стругах Красных

Девочку-подростка сбили на пешеходном переходе у школы в Стругах Красных. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • 13-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 13-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 13-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 13-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель автомобиля Hyundai Creta совершил наезд на 13-летнюю девочку у школы на улице Жертв Революции в Стругах Красных.

Прибывшие медики оказали помощь подростку на месте. Она отказалась от госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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