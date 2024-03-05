13-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Стругах Красных

09:16, 05 марта 2024, ПАИ

Девочку-подростка сбили на пешеходном переходе у школы в Стругах Красных. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля Hyundai Creta совершил наезд на 13-летнюю девочку у школы на улице Жертв Революции в Стругах Красных.

Прибывшие медики оказали помощь подростку на месте. Она отказалась от госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.