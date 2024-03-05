Работу стоматологической службы в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая работе стоматологической службы в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 марта.
Сколько пациентов ежегодно обращаются в детскую и взрослою стоматологическую службу Пскова и региона, какие виды бесплатной помощи востребованнее всего, каково материально-техническое состояние псковских государственных стоматологий?
Об этом и многом другом рассказывают начальник медицинской службы Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева и начальник медицинской службы Стоматологической поликлиники Псковской области Екатерина Горбачёва.
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