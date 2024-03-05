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Общество

Сотрудники МЧС с помощью дронов оперативно следят за паводковой обстановкой в подтопленных районах Псковской области

В подтопленных районах Псковской области сотрудники МЧС проводят мониторинг ситуации с помощью дронов. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сотрудники МЧС оперативно следят за паводковой обстановкой в подтопленных районах Псковской области с помощью дронов. Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Псковского района Натальи Федоровой

На данный момент сложной остается паводковая обстановка в Псковском районе.

«Сегодня в деревне Бабаево и других СНТ Псковского района проводится работа с населением в целях оказания адресной помощи жителям подтопленых районов. Сегодня там работает аэромобильная группировка и сотрудники оперативной группы, они проводят мониторинг обстановки с помощью беспилотных авиасистем и работу с населением на месте», – отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Псковском районе проводился подрыв ледовых полей Великой в целях безаварийного прохождения паводковых вод.

Кроме того, паводковая обстановка в Порховском и Палкинском районах стабилизировалась.

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