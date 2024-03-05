В Пскове убирают город после зимы

12:02, 05 марта 2024, ПАИ

Как в Пскове приводят в порядок улицы после зимы, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Солнце подсушило дороги, и на улицы вышли «Бродвеи». Пылесосы очищают осевые и убирают мусор возле лотков. Там, где грунта накопилось слишком много, работают дорожные рабочие с лопатами и «Бобкеты». Работа идёт комплексная: где надо поправить дорожный знак, где приварить ограждение, где убрать с газона случайный мусор или заделать яму», – написал Борис Елкин.

Он также отметил, что ночью всё ещё подмораживает, поэтому обеспыливание пока не началось. Как только позволит погода – дороги начнут поливать, заверил глава города.