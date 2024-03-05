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Общество

«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в трёх городах Псковской области

«Мегафон» улучшил покрытие и ускорил мобильный интернет в трёх городах с населением менее десяти тысяч человек – Новоржеве, Новосокольниках и Себеже. Теперь местные жители, находящиеся в отдалении от столицы региона, могут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 30 Мбит/с независимо от своего местонахождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в трёх городах Псковской области. Фото: ПАО «Мегафон»

«Спрос на качественную мобильную сеть в Псковской области активно растёт, поэтому мы постоянно работаем над увеличением скорости интернета, площади покрытия, строим и модернизируем объекты связи вне зависимости, большой это или маленький населённый пункт. Только за первый месяц этого года мы построили и модернизировали более десяти базовых станций, расположенных в самых удалённых уголках нашего региона», – отметил директор «Мегафона» в Псковской области Александр Долгих.

В Себеже, расположенном по берегам сразу двух озёр Себеж и Ороно, цифровые изменения затронули самые известные локации города – краеведческий музей, колокольню, смотровую площадку, районный стадион. Скорость интернета также увеличилась в жилых кварталах на улицах Челюскинцев, Пионерской и Энгельса.

Новые объекты связи появились в ещё одном городе, стоящем на озере Орша, – Новоржеве, известном благодаря стихотворению А. С. Пушкина, останавливающегося здесь регулярно, так как дорога в его родовое имение Михайловское проходила через этот старинный населённый пункт. Теперь стабильным сигналом и 4G интернетом обеспечены жители окраины города в микрорайоне, где располагаются улицы Григорьева, Молодёжная, Коммунальная, Садовая, а также исторический центр с краеведческим музеем, мемориалом павшим воинам и Базарной площадью.

В Новосокольниках на реке Малый Удрай телеком-объекты оператора были модернизированы с учётом возросших потребностей местных жителей. Ежемесячно абоненты в этом городе проговаривают более 300 тысяч минут и расходуют более 22 ТБ мобильного трафика. Такого объёма информации хватит, чтобы выложить 20 млн фотографий в соцсети.

Реклама. ПАО «Мегафон».

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«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в трёх городах Псковской области

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