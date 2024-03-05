Бесплатные фотосессии для малышей и их родителей разыгрывает Псковский перинатальный центр

13:12, 05 марта 2024, ПАИ

Бесплатные фотосессии разыгрывает Псковский клинический перинатальный центр в честь 8 Марта. Об этом сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».



«Мы разыграем бесплатные фотосессии от фотографов Перинатального центра, которые запечатлят самые трогательные моменты: «Новая жизнь с самых первых секунд», «Долгожданная встреча папы с малышом», «Первые дни жизни навсегда в памяти», - анонсировали в центре, уточнив, что победят три человека.

В конкурсе на странице перинатального центра могут участвовать будущие мамы, у которых дата родов выпадает на 12-31 марта включительно.



«Роды – процесс непредсказуемый. Поэтому, дорогие мамочки, если вы родили ночью, то провести первые 2 фотосессии у нас не будет возможности. Но мы с радостью предложим вам фотосессию «Первые дни жизни навсегда в памяти». Итоги подведем 11 марта с помощью генератора случайных чисел. Запись подведения итогов будет опубликована на стене сообщества», - уточнили организаторы.