Великолучанин стал лучшим боксёром первенства СЗФО

13:32, 05 марта 2024, ПАИ

Великолучанин Кирилл Коршаков стал лучшим боксёром первенства Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Старты прошли в Череповце с 28 февраля по 2 марта. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

Всего в соревнованиях приняли участие 177 спортсменов из десяти регионов России.

Кирилл Коршаков из Великих Лук в весовой категории до 70 килограммов одолел в очных поединках бойцов из Калининградской и Мурманской областей.

Также серебряных наград состязаний удостоились псковичи Кирилл Абдуллаев и Александр Белавин. Бронза на счету спортсмена из Локни Михаила Новика и великолучанина Алексея Седунова.

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