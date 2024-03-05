Почти 300 тысяч псковичей обратились к стоматологам в 2023 году

14:10, 05 марта 2024, ПАИ

297 976 человек обратились в стоматологические поликлиники Псковской области в 2023 году. Из них 72 536 человек пришли за помощью в областную стоматологическую поликлинику. Об этом сообщила начальник медицинской службы областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 марта.

Ортопедических приёмов было проведено 6 787, хирургических – 17 251. Кроме того, терапевтический и пародонтологический приём посещают 10-12 человек за сутки, хирургический – 25, дежурный – 30, добавила она.

Кроме того, 60 000 человек приняли в Псковской стоматологической поликлинике в прошлом году, из них 42 000 человек – это дети, отметила начальник медицинской службы Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева.

Также некоторые пациенты предпочитают обращаться за платной медицинской помощью. 25 % от общего количества услуг Псковской стоматологической поликлиники составляют платные услуги, а в областной стоматологической поликлинике – 40 %, заключили эксперты.