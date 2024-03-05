Где псковичи будут отбывать обязательные работы

14:33, 05 марта 2024, ПАИ

В Пскове утверждён перечень организаций на 2024 год для отбывания административного наказания в виде обязательных работ. Соответствующее постановление, подписанное главой города Борисом Елкиным, опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.

Список организаций: