Где псковичи будут отбывать обязательные работы
В Пскове утверждён перечень организаций на 2024 год для отбывания административного наказания в виде обязательных работ. Соответствующее постановление, подписанное главой города Борисом Елкиным, опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.
Список организаций:
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Микрорайон № 5»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Микрорайон № 6»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Наш дом»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационный участок № 7»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Восьмой район»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Домоуправление № 8»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЖКУ»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Чистый двор»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Микрорайон № 11»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилсервис»;
- Общество с ограниченной ответственностью «13 квартал»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Техническая эксплуатация зданий и инженерных сооружений»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-1»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Пароменское»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комфортный дом»;
- Общество с ограниченной ответственностью «АСПО Сервис»;
- Муниципальное казенное учреждение Пскова «Служба благоустройства города»;
- Федеральное казённое учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области»;
- Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-16»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Комфортное домоуправление».
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