Псковичи отправились на третий тур межрегионального турнира по волейболу

14:29, 05 марта 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», под руководством Сергея Иванова отправились на открытый межрегиональный турнир по волейболу «Кубок Феникса» среди юношей 2011 года рождения. Старты пройдут в Воронеже с 6 по 8 марта. Об этом ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

В соревнованиях примут участие курский «Меркурий», два состава воронежского «Кристалла», псковичи и команда из Старого Оскола.

Команды сыграют вкруг. Два лучших коллектива разыграют между собой кубок победителя, а третье место таблицы встретится в бронзовом финале с победителем очной встречи между двумя оставшимися командами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».