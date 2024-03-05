Псковичи отправились на третий тур межрегионального турнира по волейболу
Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», под руководством Сергея Иванова отправились на открытый межрегиональный турнир по волейболу «Кубок Феникса» среди юношей 2011 года рождения. Старты пройдут в Воронеже с 6 по 8 марта. Об этом ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.
В соревнованиях примут участие курский «Меркурий», два состава воронежского «Кристалла», псковичи и команда из Старого Оскола.
Команды сыграют вкруг. Два лучших коллектива разыграют между собой кубок победителя, а третье место таблицы встретится в бронзовом финале с победителем очной встречи между двумя оставшимися командами.
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