Турнир по фехтованию памяти голубых беретов пройдёт в Пскове

15:35, 05 марта 2024, ПАИ

Городской турнир по фехтованию на шпагах «Памяти голубых беретов» пройдёт в Пскове 23 и 24 марта. Об этом сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие спортсмены спортшколы «Лидер», а также члены Федерации фехтования Псковской области.

Состязания пройдут в четырёх возрастных группах. Победителей и призёров наградят грамотами, кубками и медалями.

Лучшие спортсмены состязаний войдут в состав сборной команды для участия во всероссийском турнире на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян, а также в петербургских стартах «Белые ночи».

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