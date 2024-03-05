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Спорт

Турнир по фехтованию памяти голубых беретов пройдёт в Пскове

Городской турнир по фехтованию на шпагах «Памяти голубых беретов» пройдёт в Пскове 23 и 24 марта. Об этом сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир по фехтованию на шпагах «Памяти голубых беретов» пройдёт в Пскове. Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие спортсмены спортшколы «Лидер», а также члены Федерации фехтования Псковской области.

Состязания пройдут в четырёх возрастных группах. Победителей и призёров наградят грамотами, кубками и медалями.

Лучшие спортсмены состязаний войдут в состав сборной команды для участия во всероссийском турнире на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян, а также в петербургских стартах «Белые ночи».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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