Себежанка Анна Прокофьева отметила 95-летие

15:57, 05 марта 2024, ПАИ

Жительница деревни Бондари Себежского района Анна Прокофьева, вдова участника Великой Отечественной войны, труженица тыла, отметила 95-летие. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Анна Прокофьева родилась в деревне Боложево. Она была самым младшим, пятым, ребёнком в крестьянской семье. До Великой Отечественной войны окончила три класса.

«Жизнь под немецкой оккупацией была адом. Голод, холод, страх. Вспоминать эти годы юбилярша не хочет. С 15 лет Анна Прокофьева работала в колхозе имени Фурманова – и землю копала, и лес валила ручной пилой. Труд не делился на мужской и женский. Вспоминает, как в 1945 году вместе с колхозниками на товарном поезде ездила за скотом в Восточную Пруссию. Назад возвращались пешком, гнали более 250 голов скота в сопровождении охраны военных. Время было опасное. Вышла замуж, родила двоих сыновей», – пишет газета.

Последние годы работала телятницей. Её трудовой стаж более 40 лет. К сожалению, муж и дети умерли. С юбилеем Анну Прокофьеву поздравил глава сельского поселения «Себежское» Виктор Егоров. Он вручил ей поздравление от президента России Владимира Путина, подарок от правительства Псковской области, цветы и торт от поселения.