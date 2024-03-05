Фестиваль «Музыка на воде» пройдёт пятый раз в Пскове

16:23, 05 марта 2024, ПАИ

Фестиваль классической музыки «Музыка на воде» пройдёт в Пскове в августе, сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

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«Фестиваль «Музыка на воде» – очень успешное мероприятие, любимое и горожанами, и туристами», – отметила Марина Николаева.

Она заметила, что филармонии хотелось бы организовывать больше концертов на нетрадиционных площадках, так как их концертный зал слишком большой для камерных форматов. «Своих площадок у нас нет, и мы вынуждены выходить на другие площадки, сотрудничать с другими организациями», – пояснила она.

Для таких целей, в частности, может подойти Изборск или какие-то старинные усадьбы. Например, музей-усадьба Н. А Римского-Корсакова или М. П. Мусоргского, уточнила гостья радиоэфира.

«Музыка на воде» ежегодно собирает тысячи зрителей и множество восторженных отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в прошлом году, можно в сюжете на сайте ПАИ.