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Культура

Фестиваль «Музыка на воде» пройдёт пятый раз в Пскове

Фестиваль классической музыки «Музыка на воде» пройдёт в Пскове в августе, сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в августе в Пскове. Фото: ПАИ

«Фестиваль «Музыка на воде» – очень успешное мероприятие, любимое и горожанами, и туристами», – отметила Марина Николаева.

Она заметила, что филармонии хотелось бы организовывать больше концертов на нетрадиционных площадках, так как их концертный зал слишком большой для камерных форматов. «Своих площадок у нас нет, и мы вынуждены выходить на другие площадки, сотрудничать с другими организациями», – пояснила она.

Для таких целей, в частности, может подойти Изборск или какие-то старинные усадьбы. Например, музей-усадьба Н. А Римского-Корсакова или М. П. Мусоргского, уточнила гостья радиоэфира.

«Музыка на воде» ежегодно собирает тысячи зрителей и множество восторженных отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в прошлом году, можно в сюжете на сайте ПАИ.

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