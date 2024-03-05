Третьеклассница из Локни набрала больше всего пятёрок среди участников «Губернаторского дневника»

17:00, 05 марта 2024, ПАИ

Среди детей вторых – четвёртых классов самое большое количество пятёрок набрала третьеклассница Злата Захарова из Локнянской средней школы. За три месяца учёбы она получила 233 отличных оценки. Кстати, по возрасту Злата должна быть только во втором классе. В школу девочка пошла в шесть лет. Корреспондент ПАИ побеседовал со Златой и её родителями, чтобы узнать, что участникам «Губернаторского дневника» помогает побеждать.

Об акции «Губернаторский дневник» школьница узнала от папы. Удача ей улыбнулась не сразу. В прошлом году девочка присылала заявку и не прошла. Её сотни пятёрок оказалось недостаточно, чтобы попасть на чаепитие к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Желание «победить, увидеть и поговорить с губернатором», как рассказала третьеклассница, стало главным двигателем для того, чтобы не опустить руки в этом году и снова не испугаться высокой конкуренции с остальными школьниками региона.

В классе Златы учится 23 ученика, есть среди них и отличники, но только она целенаправленно боролась не только за знания, но и за количество пятёрок. «Я учила материал, поднимала руку и так заработала все свои пятерки», – объяснила девочка.

Такая стратегия принесла Злате плоды, а в день ей удавалось получить четыре-пять пятёрок.

Любимые предметы отличницы – английский язык, математика, русский, технология и рисование.

Кто-то может решить, что ребёнок только и думает о пятёрках для «Губернаторского дневника» и сидит за уроками, не поднимая головы. Но, по словам третьеклассницы, на подготовку домашнего задания она в день тратит примерно 50 минут. Родители только проверяют, и им практически не приходится делать исправлений. А папа школьницы немного помогает ей заниматься английским.

Кроме того, Злата принимает участие в различных конкурсах и олимпиадах, и если не побеждает, то точно входит в тройку лидеров. Например, на районном конкурсе патриотических стихов она заняла первое место за выразительное чтение, а в прошлом году с таким же успехом приняла участие в проекте «Псковские сказки».

В свободное от учёбы время девочка посещает кружки по рисованию, театральный и игры на гитаре. Музыке и рисованию она учится уже второй год подряд, а театром увлеклась только недавно.

При этом, как говорит Злата, у неё остаются ещё свободный четверг, а иногда и пятница. В целом, призналась девочка, она не сильно устаёт от всех занятий и увлечений. Есть у неё и небольшие обязанности по дому: по субботам вытирать пыль в доме и убираться в своей комнате.

Отдыхает школьница тоже с пользой: рисует или играет в куклы. Хватает у неё времени и на то, чтобы погулять с друзьями во дворе. Остаётся у девочки возможность и заняться чтением. Например, последнее произведение, которое прочитала Злата, – «Ёжка идёт в школу». Достаточно толстую книгу, подаренную тётей, как рассказал папа девочки Алексей, она «проглотила» за пару дней.

Ходить в школу и учиться школьнице действительно нравится. «Я склоняюсь к выводу, что хочу быть учителем. Мне нравится эта профессия», – серьёзно отвечает на вопрос о будущей профессии третьеклассница.

Как настоящий наставник, девочка достаточно серьёзно дала совет другим участникам акции относительно того, как заполучить больше отличных оценок. «Во-первых, желаю, чтобы их почаще спрашивали, во-вторых, нужно готовить домашние задания и узнавать у одноклассников, что задано, если ты пропустил урок, причём не из-за оценок, а чтобы знать предмет», – сказала она.

На группу детей 2-4-х классов приходится практически половина участников акции «Губернаторский дневник». Рейтинг оценок выстроился от 45 до 233 пятёрок за три месяца. Половина ребят в этой группе получила больше 100 отличных оценок за это время.

«От «Альфа-банка» и от себя лично поздравляю первого лидера и победителя конкурса – Злату Захарову. Отличная учёба – огромный труд, я желаю всем участникам конкурса целеустремлённости, трудолюбия и терпения. У вас всё обязательно получится, а ваши победы ждут вас впереди», – отметила региональный управляющий «Альфа-банком» по Псковской области Ирина Баранова.

Отметим, что «Альфа-банк» является официальным партнёром акции «Губернаторский дневник – 2023/2024».

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