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Общество

6 марта часть посетителей смогут бесплатно побывать в Изборском музее

6 марта часть посетителей смогут бесплатно побывать в Изборском музее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В их числе: подростки младше 18 лет, суворовцы и нахимовцы, студенты-очники, пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и члены их семей.

Псковичей приглашают посетить экспозиции в музейных усадьбах: «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Русские и сето. Одна земля, общая история», «Изборская земля – святые места для русской культуры», «Изборская палата русской словесности и православной веры».

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