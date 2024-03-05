6 марта часть посетителей смогут бесплатно побывать в Изборском музее

16:50, 05 марта 2024, ПАИ

6 марта часть посетителей смогут бесплатно побывать в Изборском музее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В их числе: подростки младше 18 лет, суворовцы и нахимовцы, студенты-очники, пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и члены их семей.

Псковичей приглашают посетить экспозиции в музейных усадьбах: «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Русские и сето. Одна земля, общая история», «Изборская земля – святые места для русской культуры», «Изборская палата русской словесности и православной веры».