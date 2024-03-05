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Как избежать авитаминоза весной, рассказал нутрициолог Юрий Семёнов

Об основных принципах питания весной и профилактики авитаминоза рассказал псковский нутрициолог Юрий Семёнов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Как избежать авитаминоза весной, рассказал псковский нутрициолог Юрий Семёнов. Фото: ПАИ

Чтобы избежать дефицита витаминов, нужно придерживаться нескольких простых правил в питании. Потребляемые продукты должны содержать качественные белки, жиры, углеводы и клетчатку. Например, жиры нужны для усвоения таких витаминов как A, D, E и K. Также для многих витаминов важны белки-переносчики.

«Самое простое на завтрак – яичница, не нужно отказываться от желтка. Не бойтесь холестерина, наш организм производит его в большем количестве, нежели мы потребляем. А в качестве белка можно съесть рыбу, курицу или индейку», – объяснил Юрий Семёнов.

Многие витамины синтезируются в кишечнике, поэтому не стоит пренебрегать овощами. «Например, витамина С намного больше в красном перце, чем в лимонах и апельсинах», – подчеркнул нутрициолог.

Часто бывает дефицит витаминов группы В – это важнейший витамин, который отвечает за многие процессы в организме. Важно есть жирную красную рыбу (сёмга, форель) хотя бы раз в неделю, а также субпродукты (говяжья, свиная и куриная печень). Люди, которые не едят мясо, могут получить витамины группы В из чечевицы, фасоли, брокколи, сои, фундука, миндаля и грецкого ореха.

С приходом весны можно начать принимать витамины дополнительно, однако делать это нужно после сдачи анализов и консультации врача. Лучше всего принимать витамины в активных формах (метильные), они дороже, но с большей вероятностью усвоятся в организме.

Чтобы не заболеть с приходом весны, нужно качественно питаться, быть физически активным. «Помимо кровеносной системы у нас есть ещё лимфатическая. Если лимфа стоит, то иммунитету сложнее», – отметил нутрициолог.

Также Юрий Семёнов советует весной отказаться от молочных продуктов. По его словам, это чужеродный белок, поэтому организм в борьбе с ним может пропустить инфекцию. Ещё нужно пить много воды, потому что она тесно связана с кислотностью, которая убивает многие микробы. Поэтому, когда мы пьём недостаточно воды, у нас снижается иммунитет.

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