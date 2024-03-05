Псковские коллективы примут участие во Всероссийской детской фольклориаде в Казани

17:55, 05 марта 2024, ПАИ

Коллективы из Псковской области примут участие во Всероссийской детской фольклориаде в Казани, которая пройдёт с 19 по 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В рамках подготовки к мероприятию состоялся отборочный тур среди творческих коллективов и отдельных исполнителей Псковской области. Всего рассмотрели восемь заявок.

В качестве кандидатов на участие в фольклориаде в Казани выдвинули фольклорный ансамбль «Уграда» и дуэт гусляров ансамбля «Лель». Остальных участников отборочного тура поощрят дипломами.

На Всероссийской детской фольклориаде в 2022 году в Чебоксарах дипломантом фестиваля, а также обладателем специального диплома жюри за сохранение национального культурного наследия стал ансамбль сето «Птенцы» из Печор.