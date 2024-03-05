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Культура

Псковские коллективы примут участие во Всероссийской детской фольклориаде в Казани

Коллективы из Псковской области примут участие во Всероссийской детской фольклориаде в Казани, которая пройдёт с 19 по 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Детские псковские коллективы примут участие во Всероссийской детской фольклориаде в Казани. Фото: Псковский областной центр народного творчества

В рамках подготовки к мероприятию состоялся отборочный тур среди творческих коллективов и отдельных исполнителей Псковской области. Всего рассмотрели восемь заявок.

В качестве кандидатов на участие в фольклориаде в Казани выдвинули фольклорный ансамбль «Уграда» и дуэт гусляров ансамбля «Лель». Остальных участников отборочного тура поощрят дипломами.

На Всероссийской детской фольклориаде в 2022 году в Чебоксарах дипломантом фестиваля, а также обладателем специального диплома жюри за сохранение национального культурного наследия стал ансамбль сето «Птенцы» из Печор.

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