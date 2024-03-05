Семейные традиции обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове

17:59, 05 марта 2024, ПАИ

О семейных ценностях поговорили в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 5 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Перед участниками встречи выступил председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«Есть мужчины, женщины и их дети. Эти единицы формируют наше общество. Не зря наше государство называют «семья семей», – отметил Михаил Васильев.

Во встрече принимают участие молодые семьи и те, кто только планирует её создать.

Мероприятие состояло из теоретической части и диалога со спикером, а также тренинга по семейным ценностям.