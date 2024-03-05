Семейные традиции обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
О семейных ценностях поговорили в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 5 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
Перед участниками встречи выступил председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.
«Есть мужчины, женщины и их дети. Эти единицы формируют наше общество. Не зря наше государство называют «семья семей», – отметил Михаил Васильев.
Во встрече принимают участие молодые семьи и те, кто только планирует её создать.
Мероприятие состояло из теоретической части и диалога со спикером, а также тренинга по семейным ценностям.
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