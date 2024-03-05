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Общество

Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны

Бежаницкие школьники реализовали грандиозный проект – они собрали материал о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и издали книгу под названием «Мы помним!», которую посвятили 80-летию освобождения Бежаницкого района от немецко-фашистских захватчиков, сообщает газета «Сельская новь».

  • Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
    Фото: газета «Сельская новь»

Книга создавалась под руководством учителей-наставников Екатерины Куровой и Валентины Кургановой.

«В книге памяти восемь глав и 135 страниц. Родственники наших учеников участвовали во всех важнейших битвах Великой Отечественной войны: защищали Москву и Ленинград, сражались за Сталинград, на Курской дуге и Малой Земле, штурмовали Саур-Могилу и Кёнигсберг, дошли до Праги. Поэтому главы нашей книги – это основные этапы войны, дополненные историческими справками», – отметила ученица 8 «Б» Варвара Иванова.

«Мы часто слышим и произносим слова: «помнить будем вечно», «навеки в памяти». Но ведь носителями памяти являются, прежде всего, люди. А если их уже нет, а если они не успели что-то рассказать, передать? Память лучше сохранять, чем восстанавливать. Название нашей книги – это обращение к ним, участникам, ветеранам Великой Отечественной войны. Мы ничего не забыла, мы о них помним. Надеемся, что наша книга станет семейной реликвией и будет передаваться из поколения в поколение», – сказала Валентина Курганова.

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