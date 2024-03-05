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Проезд по двум подтопленным участкам региональной дороги в Пушкиногорском районе возможен

Проезд по двум подтопленным участкам региональной дороги Носово – Зимари – Кашино в Пушкиногорском районе возможен, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.

Проезд по двум подтопленным участкам региональной дороги в Пушкиногорском районе возможен. Фото здесь и далее из Telegram-канала Оксаны Филипповой

«Весенний паводок на территории нашего района привёл к разливу реки Сороти, которая подтопила часть региональной дороги у деревень Зимари и Кашино. В течение дня специалисты администрации района, МЧС, районных филиалов «Псковавтодора» и «Псковпассажиравтотранса» мониторили уровень подъёма воды. Выехав на место, убедились, что на сегодняшний день проезд по двум подтопленным участкам дороги возможен, общественный транспорт и автолавка в рабочем режиме осуществляют подъезд к этим населённым пунктам», – написала глава района.

Она добавила, что дорожники для обозначения краёв проезжей части подтопленных участков дороги установили сигнальные вехи.

«Напоминаю, что в случае возникновения угрозы подтопления населённых пунктов необходимо обращаться в администрацию района по телефону 2-13-17 или в ЕДДС по телефону 2-16-50», – заключила Оксана Филиппова.

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