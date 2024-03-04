Региональную дорогу подтопило из-за весеннего паводка в Пушкиногорском районе
Автомобильную дорогу регионального значения Носово – Зимари – Кашино в Пушкиногорском районе подтопило из-за весеннего паводка, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
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Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
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Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
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Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Специалисты Псковавтодора мониторят состояние участков дороги, по возможности устраняют последствия. Для обозначения края проезжей части и безопасности участников дорожного движения установлены сигнальные вехи.
Псковичей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
Напомним, ранее на Великой под Псковом взорвали ледяные заторы. Также сообщалось, что паводковая ситуация в Палкинском и Порховском районах почти стабилизировалась.
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