Региональную дорогу подтопило из-за весеннего паводка в Пушкиногорском районе

19:25, 04 марта 2024, ПАИ

Автомобильную дорогу регионального значения Носово – Зимари – Кашино в Пушкиногорском районе подтопило из-за весеннего паводка, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.



Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области





Специалисты Псковавтодора мониторят состояние участков дороги, по возможности устраняют последствия. Для обозначения края проезжей части и безопасности участников дорожного движения установлены сигнальные вехи.

Псковичей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

Напомним, ранее на Великой под Псковом взорвали ледяные заторы. Также сообщалось, что паводковая ситуация в Палкинском и Порховском районах почти стабилизировалась.