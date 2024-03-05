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Общество

День открытых дверей прошёл в Псковском колледже искусств

День открытых дверей прошёл в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

  • День открытых дверей прошёл в Псковском колледже искусств
    Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова
  • День открытых дверей прошёл в Псковском колледже искусств
    Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова
  • День открытых дверей прошёл в Псковском колледже искусств
    Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова
  • День открытых дверей прошёл в Псковском колледже искусств
    Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова
  • День открытых дверей прошёл в Псковском колледже искусств
    Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова
  • День открытых дверей прошёл в Псковском колледже искусств
    Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова

В этот день колледж посетили гости из Пскова, Великих Лук, Пыталово, Плюссы, Бежаниц, Порхова, Сланцев, Дно, Невеля

Для абитуриентов и членов их семей были организованы индивидуальные консультации ведущих преподавателей и экскурсия по учебным корпусам, посещение общежития. Около 50 человек в этот день познакомились с особенностями образовательного процесса и получили ответы на интересующие их вопросы.

Кроме того, в рамках мероприятия на отделении культуры и искусств прошло открытие выставки и награждение победителей областного конкурса детского художественного творчества «Друзья, прекрасен наш союз!», после чего состоялся концерт-презентация.

Добавим, что мероприятие состоялось в рамках Всероссийского дня открытых дверей в образовательных учреждениях.

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