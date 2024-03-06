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Возвращения грачей, скворцов и ласточек ждут в этот день

Маврикиев день наступил по народному календарю. В народе считалось, что на Маврикия прилетают грачи, скворцы и ласточки, сообщает calend.ru.

Возвращения грачей, скворцов и ласточек ждут в этот день. Фото: ПАИ

Праздник назван в память о мучениках Апамейских, Маврикии и 70 воинах, христианских святых третьего-четвёртого веков.

В этот день на полях и в огородах начинались первые работы. Считалось, что если землю из-под первой весенней сохи положить в избу, то не будет клопов.

На стол на Маврикия подавали «чёрную уху» – суп, мясо для которого варили в огуречном рассоле с пряностями и кореньями.

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