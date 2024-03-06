Как выбрать подарок на 8 Марта, рассказала Наталья Красильникова

08:20, 06 марта 2024, ПАИ

О выборе подарков на Международный женский день рассказала PR-директор сервиса знакомств Наталья Красильникова, сообщают «Известия».

Выбирать подарок необходимо с учётом интересов и хобби девушки, отмечает эксперт. В начале отношений лучше всего дарить что-то романтичное, эстетичное и оригинальное, а в длительных отношениях можно прибегнуть к практичным подаркам. При этом не стоит забывать, что женщинам на любой стадии отношений хочется романтики, подчёркивает Наталья Красильникова.

Самыми распространёнными подарками являются ювелирные украшения, парфюмерия, часы и сертификаты.

Также важна упаковка. «Красивая упаковка увеличит эстетическую составляющую любого подарка, что положительно скажется на общем впечатлении», – заключила эксперт.