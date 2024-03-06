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Происшествия

Одиннадцать упаковок сыра украл пскович из магазина

Росгвардейцы задержали псковича, который украл из магазина одиннадцать упаковок сыра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Одиннадцать упаковок сыра украл пскович из магазина. Фото: ПАИ

5 марта около 19:00 патруль вневедомственной охраны ведомста получил сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка.

На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что 36-летний пскович украл 11 упаковок сыра. Сотрудники ведомства передали его полиции.

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