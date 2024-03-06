Одиннадцать упаковок сыра украл пскович из магазина

09:20, 06 марта 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, который украл из магазина одиннадцать упаковок сыра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

5 марта около 19:00 патруль вневедомственной охраны ведомста получил сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка.

На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что 36-летний пскович украл 11 упаковок сыра. Сотрудники ведомства передали его полиции.