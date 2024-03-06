Более чем на 10% выросла заболеваемость ОРВИ в Псковской области

09:46, 06 марта 2024, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ выросла на 10,3 % в Псковской области, а в Пскове – на 1,5 % за неделю. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с 26 февраля по 3 марта в области выявили 4 159 случаев ОРВИ, а в Пскове – 1 994 (47,9 % от общего количества заболеваний). В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся в регионе закрыли два дошкольных учреждения, а также десять классов в десяти средних школах, восемь групп в семи дошкольных учреждениях и две группы в среднем профессиональном образовательном учреждении.

Кроме того, за это время в Псковской области зарегистрировали 51 случай новой коронавирусной инфекции. В том числе в регионе выявили девять случаев гриппа, которые были подтверждены лабораторно.