Псковский бренд YASYA представил продукцию на выставке «Россия» в Москве

14:56, 07 марта 2024, ПАИ

Псковский бренд натуральной косметики YASYA в преддверии 8 Марта представил свою продукцию на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Представители косметического бренда в рамках выставочного стенда рассказали о важности натурального ухода, а также провели персональную диагностику кожи и подбор индивидуальной программы по уходу за ней.

Проведение мастер-классов и викторин сопровождалось раздачей подарков и призов. На выставке с брендом познакомилось большое количество посетителей, которые продегустировали средства YASYA и познакомились с продукцией региона.

Помимо прочего, каждая женщина получила небольшой праздничный бонус. Средства пользовались популярностью у посетителей, и не зря, ведь бренд отмечен премией «Качество обслуживания и права потребителей» и признан инновационной косметикой по уходу за кожей 2023 года в категории «Товары народного потребления». Сам бренд вызвал у посетителей выставки настоящий фурор настолько, что к нему выстроилась очередь.

После мероприятия руководство компании заключило договор о продаже линейки по уходу за лицом в универмаге на ВДНХ.

Бренд YASYA, в свою очередь, поблагодарил центр поддержки предпринимателей центр «Мой бизнес» и Фонд инвестиционного развития Псковской области за возможность побыть частью этого события, а также за возможность познакомить и представить свою продукцию в масштабах страны.

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