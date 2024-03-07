Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский бренд YASYA представил продукцию на выставке «Россия» в Москве

Псковский бренд натуральной косметики YASYA в преддверии 8 Марта представил свою продукцию на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Псковский бренд YASYA представил продукцию на выставке «Россия» в Москве. Фото здесь и далее: бренд YASYA

Представители косметического бренда в рамках выставочного стенда рассказали о важности натурального ухода, а также провели персональную диагностику кожи и подбор индивидуальной программы по уходу за ней.

Проведение мастер-классов и викторин сопровождалось раздачей подарков и призов. На выставке с брендом познакомилось большое количество посетителей, которые продегустировали средства YASYA и познакомились с продукцией региона.

Помимо прочего, каждая женщина получила небольшой праздничный бонус. Средства пользовались популярностью у посетителей, и не зря, ведь бренд отмечен премией «Качество обслуживания и права потребителей» и признан инновационной косметикой по уходу за кожей 2023 года в категории «Товары народного потребления». Сам бренд вызвал у посетителей выставки настоящий фурор настолько, что к нему выстроилась очередь.

После мероприятия руководство компании заключило договор о продаже линейки по уходу за лицом в универмаге на ВДНХ.

Бренд YASYA, в свою очередь, поблагодарил центр поддержки предпринимателей центр «Мой бизнес» и Фонд инвестиционного развития Псковской области за возможность побыть частью этого события, а также за возможность познакомить и представить свою продукцию в масштабах страны.

Реклама. ИП Комлева Руслана Викторовна. ИНН 601201501333

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2024

Посвящённый 8 Марта концерт проходит в штабе общественной поддержки в Пскове
07 марта 2024

Ирина Баранова – о «Народном признании»: Для меня все финалисты стали открытием 2023 года
07 марта 2024

Денис Василенко обозначил сложность с поставками камня из порховского карьера
07 марта 2024

Один из самых сложных объектов для реставрации в Псковской области назвал гендиректор АНО ​«Возрождение»
07 марта 2024

Студенты из Петербурга станут участниками проекта Пушкинского заповедника
07 марта 2024

В отделении общей хирургии Псковской областной больницы отремонтировали несколько кабинетов
07 марта 2024

Губернатор положительно оценил ремонт отделения профилактики Псковской горполиклиники
07 марта 2024

Ветеран труда Полина Тишечкова из Псковского района отметила 90-летие

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...