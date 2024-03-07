Псковский бренд YASYA представил продукцию на выставке «Россия» в Москве
Псковский бренд натуральной косметики YASYA в преддверии 8 Марта представил свою продукцию на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом ПАИ сообщили в компании.
Представители косметического бренда в рамках выставочного стенда рассказали о важности натурального ухода, а также провели персональную диагностику кожи и подбор индивидуальной программы по уходу за ней.
Проведение мастер-классов и викторин сопровождалось раздачей подарков и призов. На выставке с брендом познакомилось большое количество посетителей, которые продегустировали средства YASYA и познакомились с продукцией региона.
Помимо прочего, каждая женщина получила небольшой праздничный бонус. Средства пользовались популярностью у посетителей, и не зря, ведь бренд отмечен премией «Качество обслуживания и права потребителей» и признан инновационной косметикой по уходу за кожей 2023 года в категории «Товары народного потребления». Сам бренд вызвал у посетителей выставки настоящий фурор настолько, что к нему выстроилась очередь.
После мероприятия руководство компании заключило договор о продаже линейки по уходу за лицом в универмаге на ВДНХ.
Бренд YASYA, в свою очередь, поблагодарил центр поддержки предпринимателей центр «Мой бизнес» и Фонд инвестиционного развития Псковской области за возможность побыть частью этого события, а также за возможность познакомить и представить свою продукцию в масштабах страны.
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