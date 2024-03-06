Псковичка стала призёром всероссийских соревнований по фехтованию
Псковичка Ева Белоцерковская стала бронзовым призёром всероссийских соревнований, посвящённых А. И. Павлову. Старты прошли в Смоленске 5 марта. Об этом сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях приняли участие 143 спортсменки в возрастной группе до 15 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Калужской и Владимирской областей, а также Дагестана.
Тренируется Ева Белоцерковская под руководством Эллы Полторацкой.
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