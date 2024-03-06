Псковичка стала призёром всероссийских соревнований по фехтованию

10:44, 06 марта 2024, ПАИ

Псковичка Ева Белоцерковская стала бронзовым призёром всероссийских соревнований, посвящённых А. И. Павлову. Старты прошли в Смоленске 5 марта. Об этом сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие 143 спортсменки в возрастной группе до 15 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Калужской и Владимирской областей, а также Дагестана.

Тренируется Ева Белоцерковская под руководством Эллы Полторацкой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».