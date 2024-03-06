Великолукский студент стал победителем Кубка России по велоспорту
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Антон Попов стал победителем Кубка России по велоспорту, который прошёл в Омске 4 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Воронежской области.
Антон Попов взял золото в парной гонке преследования на четыре километра вместе с сокомандником, который представляет в параллельном зачёте Крым и Омскую область, Никитой Киржайкиным.
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