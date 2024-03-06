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Общество

В Сбере рассказали, как экономить семь рублей с каждой поездки в общественном транспорте Псковской области

Жители и гости Псковской области получили возможность ездить в общественном городском транспорте на семь рублей дешевле. Для получения скидки достаточно оплатить проезд с помощью карты «Мир», установленной в приложениях «Mir Pay» и «Samsung Pay» на смартфоне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

В Сбере рассказали, как экономить семь рублей с каждой поездки в общественном транспорте Псковской области. Фото: ПАИ

Акция продлится до 30 июня 2024 года включительно на всей территории Псковской области. Сниженная стоимость за проезд в городском транспорте доступна всем владельцам карты «Мир», установленной в телефоне на базе Android. При этом телефон должен поддерживать функцию NFC. Для оплаты его необходимо приложить к терминалу в транспорте.

Убедиться в том, что скидка прошла успешно, можно в приложении СберБанк Онлайн, в push- или SMS-уведомлении из него.

«Бесконтактная технология оплаты проезда отвечает современным цифровым трендам и обладает рядом преимуществ для пассажиров. Это удобно, быстро и безопасно. Всё больше псковичей предпочитают оплачивать проезд в транспорте с помощью мобильных платёжных сервисов. За 12 месяцев прошлого года количество транспортных бесконтактных платежей превысило 313 тысяч. Ежегодно этот показатель растёт. Например, в 2023 году прирост составил 6 % к позапрошлому году», – отметил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

Сегодня в Псковской области порядка 300 автобусов городского сообщения оснащены терминалами Сбербанка.

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