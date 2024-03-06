Михаил Ведерников пригласил псковичей поучаствовать в литпремии в честь Валентина Курбатова

12:07, 06 марта 2024, ПАИ

В день памяти писателя, публициста и общественного деятеля Валентина Курбатова губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале пригласил псковичей поучаствовать в литпремии в его честь.

«Очень ценю, что мне выпала честь знать Валентина Яковлевича и общаться с ним. Он был удивительно мудрым человеком, чьи слова и наставления оставляли глубокий след, помогали принимать правильные решения, – написал глава региона. – В его честь в Псковской областной библиотеке проводится литературная премия. Приглашаю всех творческих людей принять участие и прислать на конкурс свои произведения, написанные на русском языке и опубликованные в течение двух последних лет».

Работы принимаются до 6 июля в библиотеке на улице Профсоюзной, 2. Церемония награждения лауреатов премии будет приурочена ко дню рождения Валентина Курбатова и пройдёт 29 сентября.

«Будем помнить и чтить память наших выдающихся людей, чьи произведения вдохновляют и оставляют след в сердцах многих поколений», – отметил губернатор.