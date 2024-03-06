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Общество

Дополнительные точки продажи цветов организуют в Великих Луках

Дополнительные точки продажи цветов организуют в Великих Луках, сообщает администрация города.

Фото: ПАИ

До 9 марта торговать разрешается по следующим адресам: пересечение ул. Вокзальная / ул. Гражданская; ул. Дружбы, напротив д. № 19; ул. Зверева, у д. № 28; пл. Калинина, у д. № 1; пр-т Ленина, у д. № 34; ул. Пионерская, между домами № 5 и № 9; пересечение пр-т Октябрьский / ул. Льва Толстого; ул. Ставского, у д. № 19.

Предприниматели могут подать заявку в отдел потребительского рынка по адресу: пл. Ленина, д. 1, каб. 108а; контактный телефон 8 (81153) 3-84-32.

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