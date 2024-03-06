До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 7 марта

12:51, 06 марта 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 7 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений от трёх до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -4 до -9 градусов, днём – от +1 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.