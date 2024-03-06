До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 7 марта
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 7 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений от трёх до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -4 до -9 градусов, днём – от +1 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 марта 2024
До сих пор некоторые рыбаки пытаются выехать на лёд Псковско-Чудского озера на автомобилях
06 марта 2024
Встреча с женщинами героических профессий состоялась в региональном избирательном штабе в Пскове
06 марта 2024
Алёна Булгакова – о форуме наблюдателей в Пскове: Такие площадки позволяют обсуждать важные вопросы