Псковский водитель выиграл в лотерею более 17 млн рублей

13:25, 06 марта 2024, ПАИ

Пскович с 35-летним водительским стажем выиграл в лотерею более 17 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе «Столото».

Водитель Игорь Семилетов уже порядка пяти лет участвует в лотереях. Во время 295129-го тиража государственной лотереи «Рапидо» мужчина выиграл суперприз – 17 234 391 рубль.

Он рассказал, что пытался угадать счастливые числа различными способами: анализировал архивы тиражей, выбирал любимые числа. Однако в последнее время пскович просто отмечал случайные цифры.

«Когда я увидел, что выиграл суперприз, меня как будто мешком по голове ударили. Самое интересное, что эмоции у меня смешанные: я рад и в то же время не могу поверить, что это не сон. Последнее время дела шли не лучшим образом, поэтому я надеюсь, что после выигрыша в лотерею у меня наступит светлая полоса в жизни», – поделился Игорь Семилетов.

Потратить выигрыш пскович планирует на открытие собственного автосервиса, а также хочет достроить загородный дом.

Ранее пскович купил лотерейный билет и выиграл миллион.

Также сообщалось, что житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России.