Биолог рассказал, что делать при встрече с диким животным в городе

21:29, 28 февраля 2024, ПАИ

Что делать при встрече с диким животным в городе, рассказал биолог Павел Глазков, его слова приводит «Российская газета».

Эксперт отметил, что при встрече с лисицей не стоит к ней приближаться и кормить. По его словам, лисицы очень быстро привыкают к человеку, так что при ласковом обращении они могут стать частыми гостями городов. Кроме того, в любой момент животное может начать вести себя неадекватно и даже укусить, что чревато серьёзными последствиями, ведь лисицы являются переносчиками многих заболеваний, в том числе и бешенства.

Горожанин также может встретиться с кабаном, которого в населённый пункт привлекает запах пищевых отходов. Эксперт предупредил, что кабан – это крайне опасное животное, к нему нельзя приближаться и тем более начинать преследовать.

При встрече с медведем нужно поднять руки и начать шуметь, пытаясь испугать животное. По словам биолога, в мире не зафиксировано ни одного случая нападения медведя на трёх человек сразу. Так что если вас несколько, следует выстроиться в одну цепочку, взять друг друга за руки и поднять их вверх, а также раскрыть куртки над головой. Медведи плохо видят, поэтому они могут принять несколько человек за единое целое и испугаться. Если вы столкнулись с медведем один на один, то нужно также попытаться увеличить себя в размерах. Нужно раскачиваться из стороны в сторону, издавать звуки и постепенно отходить от зверя, но ни в коем случае не убегать.

Специалист предупредил, что приближаться не нужно и к лосям: животное может ударить в любой момент, и для человека этот удар будет смертельным. Кроме того, важно помнить, что лось, как и медведь, боится тех, кто больше его.

Ранее сообщалось, что на улице Балтийской в Пскове заметили двух лис, а возле усадьбы купца Шведова в музее-заповеднике «Изборск» – белую ласку.

Отмечалось также, что в Псковской области с начала 2024 года выявили несколько случаев бешенства. Сначала специалисты нашли антиген бешенства у собаки, затем – у енотовидной собаки.