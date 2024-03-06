Водитель и очевидцы ликвидировали возгорание автомобиля в Пскове
Водитель и очевидцы ликвидировали возгорание автомобиля Toyota Mark II в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Пожар произошёл в автомобиле, который находился в Гаражном проезде у дома № 14. Возгорание получилось потушить до прибытия пожарных.
Водитель получил ожог рук при тушении огня. От госпитализации он отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>