Водитель и очевидцы ликвидировали возгорание автомобиля в Пскове

13:56, 06 марта 2024, ПАИ

Водитель и очевидцы ликвидировали возгорание автомобиля Toyota Mark II в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар произошёл в автомобиле, который находился в Гаражном проезде у дома № 14. Возгорание получилось потушить до прибытия пожарных.

Водитель получил ожог рук при тушении огня. От госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.