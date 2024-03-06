Пять судей по стрельбе из лука появились в Пскове

14:05, 06 марта 2024, ПАИ

Пять судей по стрельбе из лука появились в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Стрельба из лука. Псков».

«Мы посетили судейский семинар в Санкт-Петербурге ещё в ноябре, но столкнулись с трудностями при оформлении необходимых документов. Сейчас трудности позади, и судьи могут приступить к своим полномочиям», – говорится в Telegram-канале.

В состав судей вошли Дарья Боброва, Роман Гаврилов, Таисия Кеньк, Александр Нестеров и Денис Ходарев. Им присвоена третья квалификационная категория.

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