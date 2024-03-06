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Встреча с женщинами героических профессий состоялась в региональном избирательном штабе в Пскове

Встреча с женщинами героических профессий состоялась в региональном избирательном штабе в Пскове. В качестве гостей были приглашены представительницы Росгвардии, пограничной службы, полиции, военнослужащих и медработники, сообщили ПАИ в штабе.

Встреча с женщинами героических профессий состоялась в региональном избирательном штабе в Пскове. Фото здесь и далее предоставили в штабе

«Каждая профессия важна. Вы защищаете границу, охраняете спокойствие жителей и обеспечиваете здоровьесбережение», – подчеркнул руководитель аппарата регионального избирательного штаба Александр Гончаренко. Он отметил важную роль женщин в различных сферах деятельности страны, где требуется особое мужество, сила и профессионализм.

На встрече обсудили вопросы истории Международного женского дня, поддержки женщин в России, поддержки жён и матерей военных СВО, многодетных матерей. Участники встречи смогли задать интересующие вопросы, а также поучаствовать в обсуждении важных вопросов, касающихся женской роли в обществе.

С поздравительными словами к женщинам обратился руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко. Он сказал, что женщины в праздничный день непременно должны получить слова благодарности за тот груз ответственности, который лежит на их плечах.

«Вы на передовой и в тылу наравне с мужчинами выполняете необходимые задачи по защите нашего государства. Сегодня, накануне праздника, мы имеем возможность поздравить вас, потому что время особое, которое заставляет нас обращать внимание на особые профессии. Вы яркие представители этих профессий. Вас наверняка поздравляли как защитников и с 23 Февраля. Но сегодня, накануне Женского дня, мы искренне поздравляем вас как самых нежных, прекрасных и милых дам», – заключил Виктор Остренко.

Встреча завершилась творческим выступлением, которое женщинам подарили студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

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Встреча с женщинами героических профессий состоялась в региональном избирательном штабе в Пскове

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