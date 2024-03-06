Перечень актуальных проблем в избирательных округах обсудили депутаты Псковской гордумы

14:36, 06 марта 2024, ПАИ

6 марта состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению составленного на основании предложений депутатов Псковской городской Думы перечня актуальных проблем по избирательным округам на 2024-2027 годы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Участники встречи обсудили актуализированный перечень наказов избирателей по избирательным округам, сформированный на основании предложений депутатов ПГД, и ход работ по исполнению этих наказов.

Часть вопросов касалась установки новых детских площадок во дворах многоквартирных домов города на придомовых территориях, находящихся в собственности жильцов. Глава Пскова Борис Елкин попросил депутатов направлять такие наказы в администрацию города только после того, как на общем собрании собственников МКД большинство жильцов выскажется за установку такой площадки.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на вторую половину мая этого года.