Перечень актуальных проблем в избирательных округах обсудили депутаты Псковской гордумы
6 марта состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению составленного на основании предложений депутатов Псковской городской Думы перечня актуальных проблем по избирательным округам на 2024-2027 годы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.
Участники встречи обсудили актуализированный перечень наказов избирателей по избирательным округам, сформированный на основании предложений депутатов ПГД, и ход работ по исполнению этих наказов.
Часть вопросов касалась установки новых детских площадок во дворах многоквартирных домов города на придомовых территориях, находящихся в собственности жильцов. Глава Пскова Борис Елкин попросил депутатов направлять такие наказы в администрацию города только после того, как на общем собрании собственников МКД большинство жильцов выскажется за установку такой площадки.
Следующее заседание рабочей группы запланировано на вторую половину мая этого года.
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