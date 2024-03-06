Работу округа №1 в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ

15:10, 06 марта 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе в едином округе № 1 в Пскове депутата Псковской городской Думы Юрия Бурлина, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 6 марта.

Депутат рассказывает, какие вопросы рассматриваются на встречах с избирателями, чем приходится заниматься в рамках депутатской деятельности, идёт ли создание новых ТОС, какие проблемы избирателей решены в 2023 году.