Работу округа №1 в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая работе в едином округе № 1 в Пскове депутата Псковской городской Думы Юрия Бурлина, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 6 марта.
Депутат рассказывает, какие вопросы рассматриваются на встречах с избирателями, чем приходится заниматься в рамках депутатской деятельности, идёт ли создание новых ТОС, какие проблемы избирателей решены в 2023 году.
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