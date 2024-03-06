Великолучанин украл деньги у знакомого во время скачивания музыки

15:28, 06 марта 2024, ПАИ

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении великолучанина, который украл деньги у знакомого во время скачивания для него музыки, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В сентябре житель Великих Лук находился в своём гараже, познакомился с молодым человеком, и они начали распивать алкоголь. Во время общения мужчина отдал новому знакомому свой телефон, чтобы тот скачал музыку с мобильника на флешку. Молодой человек нашёл приложение банка и перевёл себе со счёта мужчины 44 400 рублей, которые впоследствии потратил на свои нужды.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил великолучанину наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.