Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Великолучанин украл деньги у знакомого во время скачивания музыки

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении великолучанина, который украл деньги у знакомого во время скачивания для него музыки, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В сентябре житель Великих Лук находился в своём гараже, познакомился с молодым человеком, и они начали распивать алкоголь. Во время общения мужчина отдал новому знакомому свой телефон, чтобы тот скачал музыку с мобильника на флешку. Молодой человек нашёл приложение банка и перевёл себе со счёта мужчины 44 400 рублей, которые впоследствии потратил на свои нужды.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил великолучанину наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 марта 2024

Петербурженка пыталась отправить наркотики в Псков с помощью маркетплейса
06 марта 2024

Водитель и очевидцы ликвидировали возгорание автомобиля в Пскове
06 марта 2024

Около двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
06 марта 2024

Одиннадцать упаковок сыра украл пскович из магазина
05 марта 2024

У матери участников СВО из Псковского района сгорел дом, объявлен сбор помощи
05 марта 2024

Раздел наследства между братом и сестрой закончился поножовщиной в Великих Луках
05 марта 2024

Автомобиль вылетел в кювет и загорелся в Печорском районе
05 марта 2024

Мужчину насмерть сбили в Пустошке

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...