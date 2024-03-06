Псковское УФАС предлагает новому сотруднику «внести вклад в развитие конкуренции»
В Псковском УФАС России открыта вакансия специалиста третьего разряда отдела контроля закупок, антимонопольного контроля органов власти и рекламы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
«Работа в антимонопольной службе дает возможность получить ценный практический опыт, развить профессиональные навыки и умения, продвинуться по карьерной лестнице и внести свой личный вклад в развитие конкуренции», - отметили в УФАС.
Юридическое образование и знание законодательства о закупках будет преимуществом, образование не ниже среднего специального.
Подробная информация о вакансии по телефону 66-55-53.
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