Псковское УФАС предлагает новому сотруднику «внести вклад в развитие конкуренции»

15:21, 06 марта 2024, ПАИ

В Псковском УФАС России открыта вакансия специалиста третьего разряда отдела контроля закупок, антимонопольного контроля органов власти и рекламы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Работа в антимонопольной службе дает возможность получить ценный практический опыт, развить профессиональные навыки и умения, продвинуться по карьерной лестнице и внести свой личный вклад в развитие конкуренции», - отметили в УФАС.

Юридическое образование и знание законодательства о закупках будет преимуществом, образование не ниже среднего специального.

Подробная информация о вакансии по телефону 66-55-53.